"Локомотив" приобрел 17-летнего грузинского полузащитника Кварацхелию

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подтвердил информацию о приобретении 17-летнего полузащитника клуба "Рустави" Хвичи Кварацхелии. Специалист сообщил, что талантливый грузинский игрок присоединится к команде на сборах в Марбелье.

– Усилений у вас этой зимой не будет?

– Об этом сейчас нет никакого смысла говорить. Всегда хочется усиления, но надо брать либо тех, кто есть, либо молодых на перспективу. Молодого – возьмем.

– Это 17-летний Хвича Кварацхелия из "Рустави", про которого писали на днях?

– Да, это он. Поедет с нами на следующий сбор в Марбелье. (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей