«Локомотив» прилетел в Саранск на матч с «Тамбовом»
13:19
Футболисты «Локомотива» прилетели в Саранск перед матчем 17-го тура чемпионата России против «Тамбова», информирует пресс-служба железнодорожников. Встреча пройдет на стадионе «Мордовия Арена» сегодня, 22 ноября, начало — в 19.30 (мск).
«Локомотив» с 31 баллом располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» — 17 очков и 14-е место.
Приземлились в Саранске ? #ТамбовЛоко | #РПЛ pic.twitter.com/8goVq0tEtL— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 22, 2019
Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей
Опрос
проголосовало: 26902Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...