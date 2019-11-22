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«Локомотив» прилетел в Саранск на матч с «Тамбовом»

13:19
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Футболисты «Локомотива» прилетели в Саранск перед матчем 17-го тура чемпионата России против «Тамбова», информирует пресс-служба железнодорожников. Встреча пройдет на стадионе «Мордовия Арена» сегодня, 22 ноября, начало — в 19.30 (мск).

«Локомотив» с 31 баллом располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» — 17 очков и 14-е место.

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Тамбов — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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