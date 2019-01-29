"Локомотив" поздравил Крыховяка и Лысова с днем рождения

"Локомотив" поздравил игроков команды Гжегожа Крыховяка и Михаила Лысова с днем рождения, сообщает официальный Твиттер клуба.
Футболистам исполнился 29 лет и 21 год соответственно.
- Утреннюю тренировку начинаем с поздравлений – Михаил Лысов и Гжегож Крыховяк сегодня празднуют день рождения! С днем рождения, парни!, - написано в Твиттере "железнодорожников".
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Утреннюю тренировку начинаем с поздравлений – Михаил Лысов и @GrzegKrychowiak сегодня празднуют день рождения! 🎊– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 января 2019 г.
Мише – 21, Гжегожу – 29 👏🏼
С днём рождения, парни!#РЖДТренировочныеСборы 🇶🇦 pic.twitter.com/z9pCCHFq5t
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