"Локомотив" поздравил Крыховяка и Лысова с днем рождения

"Локомотив" поздравил игроков команды Гжегожа Крыховяка и Михаила Лысова с днем рождения, сообщает официальный Твиттер клуба.

Футболистам исполнился 29 лет и 21 год соответственно.

- Утреннюю тренировку начинаем с поздравлений – Михаил Лысов и Гжегож Крыховяк сегодня празднуют день рождения! С днем рождения, парни!, - написано в Твиттере "железнодорожников".

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