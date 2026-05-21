«Локомотив» поздравил Галактионова с 42-летием

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала поздравление в адрес главного тренера команды Михаила Галактионова, которому 21 мая исполнилось 42 года.

«Поздравляем с днем рождения главного тренера «Локомотива»! Желаем Михаилу Михайловичу всегда быть здоровым и счастливым, не останавливаться на достигнутом, преодолевать все трудности, уверенно идти к новым целям и ярко побеждать с нашей командой», — говорится в сообщении.

Галактионов работает главным тренером команды с ноября 2022 года. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2028 года. В 138 матчах под руководством Галактионова «Локомотив» одержал 72 победы, 33 раза сыграл вничью и потерпел 33 поражения.

Железнодорожники стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2025/26 — в 30 матчах они набрали 53 очка.

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