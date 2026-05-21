Черчесов — о возможном трансфере Хлусевича: «Недешевый футболист, нужно все взвесить»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, будет ли грозненская команда осуществлять покупку защитника Даниила Хлусевича, права на которого принадлежат «Спартаку».

— Есть ли понимание по будущему Даниила Хлусевича?

— Его аренда была без права выкупа. Думаю, он возвращается в «Спартак», а там будем думать — какой у нас интерес и какие у него планы. Он недешевый футболист, все нужно взвесить.

25-летний Хлусевич провел 8 матчей за грозненцев. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

«Ахмат» занял 9-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2025/26.