«Локомотив» поздравил экс-арбитра Сухину с 52-летием. Он работает начальником команды
18:53
«Локомотив» поздравил с днем рождения начальника команды Станислава Сухину с днем рождения.
52-летний специалист работал главным арбитром с 2001 по 2012 год. С февраля 2017-го находится в московском клубе.
— Мы поздравляем Станислава Валерьевича с днем рождения! Желаем крепкого здоровья и успехов в работе. Всегда оставайтесь таким же веселым, добрым и отзывчивым! — говорится в сообщении.
Сегодня исполняется 52 года начальнику команды «Локо» Станиславу Сухине ?— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 16, 2020
С днём рождения, Станислав Валерьевич! ?https://t.co/z70jXR6DYQ
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