«Локомотив» поздравил экс-арбитра Сухину с 52-летием. Он работает начальником команды

«Локомотив» поздравил с днем рождения начальника команды Станислава Сухину с днем рождения.

52-летний специалист работал главным арбитром с 2001 по 2012 год. С февраля 2017-го находится в московском клубе.

— Мы поздравляем Станислава Валерьевича с днем рождения! Желаем крепкого здоровья и успехов в работе. Всегда оставайтесь таким же веселым, добрым и отзывчивым! — говорится в сообщении.