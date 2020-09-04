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«Локомотив» показал, как Баринов тренируется с мячом после операции

13:27
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» в Twitter опубликовал видео, на котором полузащитник Дмитрий Баринов начал работать с мячом после операции на колене.

«Всем привет от Бары! Восстановление идет полным ходом», — подписала пост пресс-служба железнодорожников.

23-летний россиянин получил разрыв крестообразной связки в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2) и перенес операцию на колене 28 августа.

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