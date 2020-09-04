«Локомотив» показал, как Баринов тренируется с мячом после операции
13:27
«Локомотив» в Twitter опубликовал видео, на котором полузащитник Дмитрий Баринов начал работать с мячом после операции на колене.
«Всем привет от Бары! Восстановление идет полным ходом», — подписала пост пресс-служба железнодорожников.
23-летний россиянин получил разрыв крестообразной связки в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2) и перенес операцию на колене 28 августа.
Всем привет от Бары! ??— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 4, 2020
Восстановление идёт полным ходом! ?? pic.twitter.com/xpcM41mr8P