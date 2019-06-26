"Локомотив" показал фрагмент новой формы

"Локомотив" в официальном Твиттере показал фрагмент новой формы на сезон-2019/20. Свой первый официальный матч железнодорожники проведут 6 июля. В рамках Олимп-Суперкубка России им предстоит игра с чемпионом страны "Зенитом".
Показываем вам первую деталь нового комплекта игровой формы на сезон 2019/20 🔥— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 26 июня 2019 г.
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Доставим вам её за два дня до появления в магазине!
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