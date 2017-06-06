"Локомотив" подтвердил продление контракта с Миранчуком

"Локомотив" на своем официальном сайте подтвердил информации "СЭ" о продлении контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком. Срок контракта с 21-летним футболистом рассчитан на четыре года.
Напомним, что минувшей осенью к Миранчуку предметный интерес проявлял "Рубин", но клубы не смогли договориться о трансфере. В нынешнем сезоне футболист провел 29 матчей в чемпионате России, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи, в Кубке России на его счету пять матчей, два гола и одна голевая передача.
Hrenoid
Странно, что акромя паровозников в итоге никому не нужен оказался.... ну значит это и есть его участь - прогнивать в середине таблицы.
00:14 7 июня
Морозов95
забыли написать, что пацан подписал контракт на пару миллионов евро и теперь 4 года может курить бамбук
23:09 6 июня