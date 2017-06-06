22:09 6 июня | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" подтвердил продление контракта с Миранчуком

3

"Локомотив" на своем официальном сайте подтвердил информации "СЭ" о продлении контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком. Срок контракта с 21-летним футболистом рассчитан на четыре года.

Напомним, что минувшей осенью к Миранчуку предметный интерес проявлял "Рубин", но клубы не смогли договориться о трансфере. В нынешнем сезоне футболист провел 29 матчей в чемпионате России, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи, в Кубке России на его счету пять матчей, два гола и одна голевая передача.

Опрос

Чего добьется "Локомотив" в следующем сезоне?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/15625

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Hrenoid

Странно, что акромя паровозников в итоге никому не нужен оказался.... ну значит это и есть его участь - прогнивать в середине таблицы.

00:14 7 июня

Морозов95

забыли написать, что пацан подписал контракт на пару миллионов евро и теперь 4 года может курить бамбук

23:09 6 июня