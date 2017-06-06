"Локомотив" подтвердил продление контракта с Миранчуком

"Локомотив" на своем официальном сайте подтвердил информации "СЭ" о продлении контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком. Срок контракта с 21-летним футболистом рассчитан на четыре года.

Напомним, что минувшей осенью к Миранчуку предметный интерес проявлял "Рубин", но клубы не смогли договориться о трансфере. В нынешнем сезоне футболист провел 29 матчей в чемпионате России, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи, в Кубке России на его счету пять матчей, два гола и одна голевая передача.