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«Локомотив» почтил память Иннокентия Самохвалова на встрече с болельщиками

13:49
Иннокентий Самохвалов. Фото ФК «Казанка»
Иннокентий Самохвалов. Фото ФК «Казанка»
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«Локомотив» почтил память защитника Иннокентия Самохвалова, который скончался 20 апреля. 22-летнему футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки.

Во время церемонии вручения бронзовых медалей молодежной команде «Локомотива» по итогам сезона-2019/20 в рамках встречи с болельщиками команды, клуб провел минуту молчания в память о погибшем игроке. На церемонии присутствовала вдова Самохвалова, Анна, и его сын Артем. (Иван Торопцев)

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=gs8RRV38zvw

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