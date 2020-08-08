«Локомотив» почтил память Иннокентия Самохвалова на встрече с болельщиками

«Локомотив» почтил память защитника Иннокентия Самохвалова, который скончался 20 апреля. 22-летнему футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки.

Во время церемонии вручения бронзовых медалей молодежной команде «Локомотива» по итогам сезона-2019/20 в рамках встречи с болельщиками команды, клуб провел минуту молчания в память о погибшем игроке. На церемонии присутствовала вдова Самохвалова, Анна, и его сын Артем. (Иван Торопцев)