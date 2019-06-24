"Локомотив" победил "Аустрию" в контрольном матче

"Локомотив" одержал победу над "Аустрией" из Клагенфурта в контрольном матче на сборах в Австрии - 3:1. В составе железнодорожников голами отметились Никита Дорофеев, Эдер и Станислав Магкеев.

Контрольный матч

"Аустрия" (Австрия) - "Локомотив" (Россия) - 1:3 (1:2)

Голы: Дорофеев, 12 (0:1). Цумак, 19 (1:1). Эдер, 45 (1:2). Магкеев, 86 (1:3).

"Локомотив": Коченков (Медведев, 46), Живоглядов, Магкеев, Чорлука (Лапшов, 46), Лысов (Идову, 46), Куликов, Коломейцев (Дорофеев, 72), Тугарев (Миронов, 46), Дорофеев (Рыбчинский, 46), Эдер (Сулейманов, 46), Жемалетдинов (Долгов, 60).