«Локомотив» переиграл шведский клуб в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборах в Испании «Локомотив» победил шведский клуб «Эстерсунд». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды.

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«Локомотив» — «Эстерсунд» — 3:1 (1:1)

Голы: Тарготт, 4 (0:1). Хауган, 41 — в свои ворота (1:1). Мурило, 85 (2:1). Эдер, 89 (3:1).

Нереализованный пенальти: Тарготт (Эстерсунд), 57 (вратарь)

«Локомотив»: Коченков (Савин, 62), Игнатьев (Лысцов, 62), Чорлука (Петухов, 62), Рыбус (Сильянов, 62), Паблу (Мурило, 62), Крыховяк (Рыбчинский, 62), Жемалетдинов (Берковский, 62), Мухин (Титков, 62), Иосифов (Эдер, 62), Магкеев (Камано, 62), Лисакович (Агеев, 62).

Предупреждение: Сильянов, 75.

27 января. Марбелья. Стадион Футбольный центр «Марбелья».