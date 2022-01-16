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Ловчев о «Спартаке»: «Нужно менять 75 процентов состава»

Александр Кружков
Обозреватель
Евгений Ловчев.
Фото Алексей Иванов

Экс-защитник сборной СССР, лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев в интервью «СЭ» оценил уровень игроков, собранных в «Спартаке».

— В РПЛ «Спартак» на 9-м месте. Там слабые игроки или плохо подготовленные?

— Первое. Да о чем говорить, если «Зенит» покупает футболистов сборной Бразилии, Ловрена из «Ливерпуля», а «Спартак» — Хендрикса и Кофрие... Почувствуйте разницу. Зачем привозить легионеров, которые не сильнее наших игроков? Таких, как Хендрикс с Кофрие, и в России навалом.

Вообще, на мой взгляд, «Спартаку» нужно менять 75 процентов состава. Кого бы я точно сохранил? Исходя из лимита и российских паспортов — Джикию, Зобнина, Соболева. Хотя в последнее время играют неважнецки. Или возьмем Умярова. В «Спартаке» совершенно не впечатляет. А тут увидел его в молодежной сборной — и поразился. Наиль вышел с капитанской повязкой, вел всю игру, раздавал шикарные передачи. Я задумался — почему же в клубе смотрится настолько тускло и боязливо?! Возможно, дело в тренерской установке. Говорят Умярову: «Играй понадежнее, с ближним, не обостряй...» — и парень не смеет ослушаться.

Из легионеров отмечу Жиго — за духовитость, бойцовские качества. Хотя согласен с Градским, который говорил мне: «Идеальная позиция для Жиго — опорная зона. Но не центр обороны, где допускает слишком много ошибок». Еще мне очень нравится Мозес. Классный футболист! Получая мяч, уже знает, куда отдать. Не понимаю, почему Маслов или Рассказов, играющие под ним, часто от него отворачиваются и предпочитают пасовать Жиго. Обратите внимание на фланговые передачи Мозеса. Они всегда опасны, потому что идут в ту зону, где располагается Соболев — в центре штрафной. От Айртона этого не дождешься, упрямо подает на ближнюю штангу, и защитник спокойно выносит мяч.

Что же касается подготовки... Я не считаю Тедеско великим тренером. Но он поднял команду на второе место, при нем раскрылись Ларссон, Соболев, другие ребята. А вот что собой представляет Витория, я за полгода так и не разобрался. Слишком мало времени отвели ему в «Спартаке», к тому же кадровых ресурсов не хватало. Болельщики нахваливают португальца за успех в Лиге Европы. Но за это в первую очередь надо благодарить Селихова, который в Варшаве на последней минуте взял пенальти. И сразу все забыли, что играл-то «Спартак» плохо.

Полностью интервью Евгения Ловчева читайте на сайте «СЭ»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
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Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

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23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

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Тоттенхэм 0
Арсенал 0
Матч отложен

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27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

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15%

1.62
Евгений Ловчев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Локомотив» отправился на сборы в Марбелью
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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