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«Локомотив» отказался от намерения приобрести Кокорина

16:50
Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» окончательно отказался от идеи приобретения 29-летнего форварда Александра Кокорина.

Проект контракта с футболистом предусматривал зарплату в 2 миллиона евро в год, срок соглашения — «2+1». Но в нынешних финансовых условиях руководство железнодорожников посчитало эту сделку нецелесообразной — новая стратегия клуба предусматривает ставку на своих воспитанников.

Вторую половину этого сезона Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», проводит в аренде в «Сочи». В 4 матчах за южную команду форвард забил 3 гола. После окончания сезона Кокорин станет свободным агентом.

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