«Локомотив» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче молодежного первенства

В матче 7-го тура молодежных команд «Краснодар» уступил «Локомотиву» со счетом 1:2.

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте усилиями Руслана Апекова. Правда, в конце первого тайма Апеков был удален с поля.

«Локомотив» смог реализовать численное преимущество в концовке встречи. Точные удары Михаила Иванькова и Вадима Карева принесли «Локо» волевую победу.

Молодежные команды

7-й тур

«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 1:2 (1:0)

Голы: Апеков, 5 (1:0). Иваньков, 78 (1:1). Карев, 87 (1:2).

Удаление: Апеков (Краснодар — мол.), 45.

Судья: Савин (Санкт-Петербург).

24 августа. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».