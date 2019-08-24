«Локомотив» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче молодежного первенства
12:44
В матче 7-го тура молодежных команд «Краснодар» уступил «Локомотиву» со счетом 1:2.
Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте усилиями Руслана Апекова. Правда, в конце первого тайма Апеков был удален с поля.
«Локомотив» смог реализовать численное преимущество в концовке встречи. Точные удары Михаила Иванькова и Вадима Карева принесли «Локо» волевую победу.
Молодежные команды
7-й тур
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 1:2 (1:0)
Голы: Апеков, 5 (1:0). Иваньков, 78 (1:1). Карев, 87 (1:2).
Удаление: Апеков (Краснодар — мол.), 45.
Судья: Савин (Санкт-Петербург).
24 августа. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».