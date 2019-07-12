"Локомотив" объявил о назначении Мишаткина на пост главного тренера молодежной команды

Максим Мишаткин назначен главным тренером молодежной команды "Локомотива", информирует пресс-служба клуба.

Он долгое время работал в Академии клуба с игроками 1995, 1998, 2001 и 2002 годов рождения. В числе его воспитанников Роман Тугарев, Дмитрий Рыбчинский, Даниил Куликов и многие другие.

– Наша задача сделать так, чтобы у ребят горели глаза, когда они выходят на футбольное поле, – приводит пресс-служба клуба слова Мишаткина. – Мы будем играть в правильный футбол с акцентом на атаку. Ребята должны понимать, что они играют за "Локомотив" – топ-клуб России. Мы с уважением относимся к своим соперникам, но парни должны понимать, что есть они и есть все остальные.

В тренерский штаб команды также вошли Вячеслав Даев и Андрей Саморуков. Начальником команды назначен Павел Утолин, ранее выполнявший эту функцию в "Казанке".