«Локомотив» объяснил иск к Геркусу на 144,6 миллиона рублей

«Локомотив» объяснил суть своих претензий к экс-президенту клуба Илье Геркусу. По словам директора по связям с общественностью железнодорожников Кирилла Брейдо, после ухода Геркуса был проведен аудит, в результате которого был сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям, на которые нет ответа.

Ранее стало известно, что «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления составляет 144,6 миллиона рублей. В пресс-службе суда сообщили, что не могут прокомментировать содержание иска до вынесения определения.

- В соответствии со стандартными процедурами, следующими за сменой руководства, был проведен аудит, — цитирует РБК Брейдо. — По его результатам аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба. В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий.

Геркус не признает претензий «Локомотива» и намерен выиграть суд

