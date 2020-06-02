«Локомотив» начал переговоры с Николичем в феврале

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, как проходили переговоры с клубом. Сербский специалист заменил Юрия Семина.

— Наши контакты начались в конце февраля, тогда со мной на связь вышел генеральный директор Василий Кикнадзе, — цитирует Николича Gudok. — Он был единственным человеком, с которым я общался. Встречался я и с председателем совета директоров клуба Анатолием Мещеряковым, но только один раз.

Для меня предложение возглавить «Локомотив» — шаг вперед в карьере. Я хотел работать в сильном чемпионате, в команде с серьезными амбициями, которая хочет побеждать в национальном первенстве, играть в Лиге чемпионов. При этом чувствовал, что меня действительно хотят видеть в этом клубе. Это важно!

— Были ли у вас другие варианты работы?

— Да. На меня выходили несколько европейских клубов, а также клубы из Китая и стран Ближнего Востока. Но работа в них не входила в мои планы, хотя на тот момент у меня еще не было приглашения из Москвы.