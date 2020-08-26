«Локомотив» на своем поле уступил «Ахмату». Грозненцы заканчивали матч вдевятером

В матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» принимал «Ахмат». Гости одержали победу со счетом 3:2, а «Локо», таким образом, потерпел поражение во втором туре подряд.

В первом тайме два гола забил «Ахмат»: отличились Владимир Ильин и Артем Тимофеев.

В начале второго тайма Антон Миранчук реализовал пенальти, а потом Гжегож Крыховяк забил еще один гол. Однако между этими мячами отличился Бернард Бериша — его гол стал победным.

Отметим, что в середине второго тайма за вторую желтую карточку в с поля был удален защитник грозненцев Марат Быстров. В концовке встречи Антон Швец получил прямую красную карточку за удар соперника по лицу.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

5-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:3 (0:2)

Голы: Ильин, 3 (0:1). Тимофеев, 45+1 (0:2). Миранчук, 48 — с пенальти (1:2). Бериша, 58 (1:3). Крыховяк, 77 (2:3).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука (Куликов, 46), Лысов (Рыбчинский, 75), Мурило, Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов (Лисакович, 46), Магкеев, Эдер, Камано.

«Ахмат» (Грозный): Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац (Роши, 60), Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин, Бериша (Швец, 59), Исмаэл (Харин, 60), Понсе (Мелкадзе, 39. Иванов, 81).

Предупреждения: Игнатьев, 24. Ненахов, 25. Тимофеев, 32. Жемалетдинов, 34. Быстров, 38. Бериша, 59. Эдер, 70. Семенов, 71. Ильин, 90. Иванов, 90+1.

Удаления: Быстров, 62. Швец, 90+3.

Судьи: Панин (Дмитров). Еремин (Москва), Данченко (Уфа).

ВАР: Амелин (Тула). Мурашов (Москва).

26 августа. Москва. Стадион «РЖД Арена».