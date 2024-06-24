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Сегодня, 17:25

«Локомотив» может нарушить правило потолка зарплат ради Миранчука

Артем Бухаев
Корреспондент
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Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» готов выйти за пределы внутреннего правила потолка зарплат для сохранения полузащитника Антона Миранчука.

В ближайшее время состоится очередной раунд переговоров между московским клубом и представителями игрока. С высокой долей вероятности решение по будущему Миранчука будет принято во вторник.

В сезоне-2023/24 28-летний полузащитник провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до конца июня.

Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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