«Локомотив» может нарушить правило потолка зарплат ради Миранчука

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» готов выйти за пределы внутреннего правила потолка зарплат для сохранения полузащитника Антона Миранчука.

В ближайшее время состоится очередной раунд переговоров между московским клубом и представителями игрока. С высокой долей вероятности решение по будущему Миранчука будет принято во вторник.

В сезоне-2023/24 28-летний полузащитник провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до конца июня.