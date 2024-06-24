«Локомотив» может нарушить правило потолка зарплат ради Миранчука
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» готов выйти за пределы внутреннего правила потолка зарплат для сохранения полузащитника Антона Миранчука.
В ближайшее время состоится очередной раунд переговоров между московским клубом и представителями игрока. С высокой долей вероятности решение по будущему Миранчука будет принято во вторник.
В сезоне-2023/24 28-летний полузащитник провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до конца июня.
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13
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14
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15
|Динамо Мх
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
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|19.07
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