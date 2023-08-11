В субботу, 12 августа, «Локомотив» на своем поле сыграет против «Крыльев Советов» в рамках 4-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 15:00 по московскому времени.

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 14:55. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».

После первых трех туров в активе «Локомотива» 4 очка — железнодорожники находятся на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, после того как сыграли вничью с «Рубином» (2:2), затем обыграли «Факела» (4:1), а также разгромно уступили ЦСКА (1:4). «Крылья Советов» набрали 7 очков и занимают третью строчку турнирой таблицы, обыграв «Ахмат» (2:1) и «Ростов» (5:1), и сыграв вничью с «Динамо» (3:3).

Последняя очная встреча команд состоялась в мае 2023 года в рамках чемпионата России. Тогда «Локомотив» и «Крылья Советов» победителя не выявили — 1:1.

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