«Локомотив» — «Крылья Советов»: ничья после первого тайма

«Локомотив» в домашнем матче играет вничью с «Крыльями Советов» в 4-м туре РПЛ — 0:0.

За первую половину встречи железнодорожники не нанесли ни одного удара в створ ворот. Самарцы попали по воротам Ильи Лантратова трижды.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.