Мостовой о Захаряне: «В «Реал Сосьедаде» нужно будет доказывать свое умение»

Экс-футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«В сегодняшней ситуации уехать играть в Испанию — фантастика. Сейчас у игроков адаптация проходит намного легче, чем у нас 30 лет назад. Но Арсен должен почувствовать, что такое сильный испанский футбол, Ла лига очень тяжелая, плюс там еврокубки. Поэтому сначала ему будет непросто, но нужно будет доказывать свое умение. У него есть, с кого брать пример: Головин во Франции и Миранчук в Италии. Арсен еще молодой и хорошо играет в футбол», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

По информации «СЭ», до завершения сделки по переходу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» осталось уладить детали личного контракта.

Ранее «СЭ» сообщал, что баскский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.