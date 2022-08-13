«Локомотив» — «Крылья Советов»: пенальти правильно назначен и не перебит
На 5-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота железнодорожников. Судья не увидел, что Наир Тикнизян сыграл в мяч рукой, находившейся в неестественном положении.
Ошибку Кукуляк исправил через две минуты — после вмешательства видеоассистента Алексея Амелина и просмотра видеозаписи. И наказал Тикнизяна пенальти. Он не был забит: Даниил Худяков парировал удар, а затем первым к мячу прибежал Дмитрий Живоглядов.
При этом при выполнении пенальти до удара в штрафную площадь «Локомотива» вбежал один из его игроков. Он никак на развитие ситуации не повлиял, поэтому 11-метровый удар не был повторен. Формально процедура пенальти была нарушена, но наши судьи уже не первый сезон трактуют правила таким образом, что не назначают повторный пенальти, когда нарушающий правила футболист не влияет на действия соперников и не вмешивается в эпизод.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0