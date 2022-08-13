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«Локомотив» — «Крылья Советов»: пенальти правильно назначен и не перебит

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Наир Тикнизян сыграл в мяч рукой, находившейся в неестественном положении.

На 5-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота железнодорожников. Судья не увидел, что Наир Тикнизян сыграл в мяч рукой, находившейся в неестественном положении.

Наир Тикнизян сыграл в мяч рукой, находившейся в неестественном положении.
Наир Тикнизян сыграл в мяч рукой, находившейся в неестественном положении.

Ошибку Кукуляк исправил через две минуты — после вмешательства видеоассистента Алексея Амелина и просмотра видеозаписи. И наказал Тикнизяна пенальти. Он не был забит: Даниил Худяков парировал удар, а затем первым к мячу прибежал Дмитрий Живоглядов.

Евгений Кукуляк просматривает ВАР.
Евгений Кукуляк просматривает ВАР.
Евгений Кукуляк просматривает ВАР.
Евгений Кукуляк просматривает ВАР.
Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота "Локомотива".
Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота «Локомотива».

При этом при выполнении пенальти до удара в штрафную площадь «Локомотива» вбежал один из его игроков. Он никак на развитие ситуации не повлиял, поэтому 11-метровый удар не был повторен. Формально процедура пенальти была нарушена, но наши судьи уже не первый сезон трактуют правила таким образом, что не назначают повторный пенальти, когда нарушающий правила футболист не влияет на действия соперников и не вмешивается в эпизод.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
ЦСКА

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

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1.95

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21%

1.70

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11%

1.63
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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 - : -
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