«Локомотив» — «Крылья Советов»: пенальти правильно назначен и не перебит

На 5-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота железнодорожников. Судья не увидел, что Наир Тикнизян сыграл в мяч рукой, находившейся в неестественном положении.

Наир Тикнизян сыграл в мяч рукой, находившейся в неестественном положении.

Ошибку Кукуляк исправил через две минуты — после вмешательства видеоассистента Алексея Амелина и просмотра видеозаписи. И наказал Тикнизяна пенальти. Он не был забит: Даниил Худяков парировал удар, а затем первым к мячу прибежал Дмитрий Живоглядов.

Евгений Кукуляк просматривает ВАР.

Евгений Кукуляк просматривает ВАР.

Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота «Локомотива».

При этом при выполнении пенальти до удара в штрафную площадь «Локомотива» вбежал один из его игроков. Он никак на развитие ситуации не повлиял, поэтому 11-метровый удар не был повторен. Формально процедура пенальти была нарушена, но наши судьи уже не первый сезон трактуют правила таким образом, что не назначают повторный пенальти, когда нарушающий правила футболист не влияет на действия соперников и не вмешивается в эпизод.