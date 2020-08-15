Стали известны составы «Локомотива» и «Краснодара» на матч 2-го тура Тинькофф-РПЛ.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Смолов.

Запасные — Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Сильянов, Райкович, Ант. Миранчук, Куликов, Магкеев, Иосифов, Эдер, Лисакович.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Газинский, Уткин, Олссон, Кайю, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Запасные — Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Сулейманов, Кутовой.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.