«Динамо» выйдет из отпуска 18 июня

Футбольный клуб «Динамо» начнет подготовку к новому сезону 18 июня, сообщили «СЭ» в пресс-службе бело-голубых. В этот день команда пройдет медосмотр, после чего приступит к тренировкам на базе в Новогорске.

Известно о двух матчах «Динамо» в рамках турнира с сербскими клубами — «Партизаном» (3 июля) и ОФК (6 июля).

Чемпионом РПЛ-2023/24 стал «Зенит» (57 очков), второе место занял «Краснодар» (56), тройку лидеров замкнуло «Динамо» (56).