"Локомотив" договорился с Миранчуком о четырехлетнем контракте

"Локомотив" достиг договоренности о продлении контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком. Новое соглашение с 21-летним футболистом будет рассчитано на четыре года. Действующий договор истекал 30 ноября.
– Мы согласовали с Миранчуком контракт сроком на четыре года, – сказал президент "Локомотива" Илья Геркус. – Финансовые условия соглашения будут улучшены. Официально объявим об этом в ближайшее время. Мы довольны тем, что Алексей выбрал профессиональный рост и правильно расставил приоритеты. (Сергей ЕГОРОВ)
Алексей Миранчук близок к подписанию контракта с "Локомотивом"
alexvi
Будет очень жаль, если Миранчук упадет на бабки и пропадет его талант во внутреннем котле. Вот так деньги и убивают все перспективы российского футбола: вместо того, чтобы ехать в зарубежные клубы, набираться опыта и мастерствва - остаются из-за денег в Локомотиве и... закисают. Будем надеяться, что с Алексеем этого не произойдет...
08:39 7 июня
g2ta
мог бы ещё 16 лет трофеи ждать
23:50 6 июня
П_о_в_а_р
А мог бы стать чемпионом в Спартаке
22:03 6 июня