"Локомотив" договорился с Миранчуком о четырехлетнем контракте

"Локомотив" достиг договоренности о продлении контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком. Новое соглашение с 21-летним футболистом будет рассчитано на четыре года. Действующий договор истекал 30 ноября.

– Мы согласовали с Миранчуком контракт сроком на четыре года, – сказал президент "Локомотива" Илья Геркус. – Финансовые условия соглашения будут улучшены. Официально объявим об этом в ближайшее время. Мы довольны тем, что Алексей выбрал профессиональный рост и правильно расставил приоритеты. (Сергей ЕГОРОВ)

Алексей Миранчук близок к подписанию контракта с "Локомотивом"