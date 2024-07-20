«Локомотив» сыграет с «Акроном» в рамках 1-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/2025 в субботу, 20 июля. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 15:00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет по подписке на канале «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 14.50 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Ключевые события встречи «Локомотив» — «Акрон» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

В прошлом сезоне «Локомотив» занял 4-е место в РПЛ, набрав 53 очка. ««Акрон» завершил сезон-2023/2024 в Первой лигп на третьей строчке в турнирной таблице и впервые в истории вышел в РПЛ.

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