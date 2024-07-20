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Сегодня, 09:15

Личка рассказал, чего не хватило «Динамо» для чемпионства

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал о том, чего не хватило команде для победы в прошлом сезоне РПЛ.

— Чего не хватило для завоевания золота в последней игре?

— Одного гола (улыбается). Сейчас мы можем много философствовать... Дома с «Пари НН» вели уверенно 1:0, в самой концовке умудрились пропустить контратаку. С «Уралом» на 95-й минуте. В Сочи и в Самаре вели 3:1, но в итоге ничьи. Не обязательно все сводить к последнему матчу, мы вполне могли решать все раньше, не допускай такие легкие потери очков. Когда ведешь 3:1, то можно не идти за пятым и шестым голом, а просто удержать победу. Что касается встречи в Краснодаре. Да, в середине поля соперник был лучше и агрессивнее. Но у него было ноль шансов. Один момент — там офсайд. Плюс этот пропущенный гол. Всё, других возможностей мы им не дали, если не считать самую концовку, когда «Динамо» уже пошло ва-банк. Кордоба — один из лучших нападающих в России, я его уважаю. И он здорово играл, но Роби и Фаби (Фернандес и Бальбуэна) сделали отличную работу — не дали ему развернуться. За исключением того самого единственного момента. А у нас? В первом тайме Карраскаль не забил при выходе один на один. Две штанги. Бителло бил — защитник вынес с линии. У нас было четыре голевых ситуации.

— Вам хватило агрессии и настроя ваших футболистов в чемпионском матче?

— Я не могу сказать, что ребята не хотели. Все показали максимум в этой игре на данный момент. У нас было четыре момента. Но отчасти соглашусь, мне бы хотелось немного поднять уровень агрессии в игре нашей команды. Стараюсь над этим работать. Как и над нашей защитой, потому что мы пропустили 39 голов. Если ты хочешь бороться за чемпионство, то надо снижать показатель до 25-30. 39 — слишком много. К сожалению, подготовка идет без Маричаля и Бальбуэны, они на Копа Америка. Я рад, что после тяжелой травмы добавился Майсторович. Зимой в Турции мы еще не могли его наигрывать, весной внедрять в состав было проблематично. Для Милана сейчас будет хорошая возможность получить игровую практику в чемпионате. В наличии только Фернандес (разговор произошел до матча со «Спартаком», в котором парагваец получил травму, — прим. «СЭ»), Майсторович и Лепский. В защите в начале сезона, может быть, нам будет тяжело, но, повторюсь, на все надо смотреть позитивно. Каждый маленький минус разворачивать в плюс.

Марцел Личка. «Год назад в чемпионство в «Динамо» не верил никто, весной убедились — все реально». Личка — о борьбе за золото, новичках и новом сезоне

ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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