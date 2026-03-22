«Локомотив» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Локомотив» и «Акрон» встретятся в чемпионате России

«Локомотив» и «Акрон» встречаются в матче 22-го тура чемпионата России в воскресенье, 22 марта. Игра на стадионе «РЖД Арена» в Москве начинается в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи москвичей и тольяттинцев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

22 марта, 19:00. РЖД Арена (Москва)

Следить за основными событиями и результатом игры «Локомотив» — «Акрон» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В 21 туре чемпионата России «Локомотив» набрал 41 очко, «Акрон» — 22. В 21-м туре «Локомотив» проиграл «Рубину» (0:3), а «Акрон» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).