Соболев забил «Динамо» и вошел в «Клуб 100»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отличился в выездном матче с московским «Динамо» в 22-м туре РПЛ. На 43-й минуте 29-летний футболист сделал счет 2:1 в пользу своей команды.

Форвард вошел в «Клуб 100» «Спорт-Экспресса», в который принимаются футболисты, забившие 100 и более голов в новой российской футбольной истории — начиная с 1992 года.

После выполнения норматива и вступления в клуб Соболев получит бонус — зачет всех своих голов, забитых на разных этапах (а не только с 1/16 финала) Кубка России.

На его счету 70 мячей в чемпионате России, 20 — в Кубке, 4 в еврокубках и 6 за национальную сборную. В качестве бонуса прибавятся еще два гола, забитые на ранней стадии Кубка — за «Томь» в матче 1/32 финала против омского «Иртыша» (4:0). Таким образом, теперь у Соболева — 102 гола.