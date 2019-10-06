«Локо» вышел в лидеры впервые за полтора года. Объясняем почему
После 12 туров сразу четыре лидера чемпионата России имеют в активе по 26 очков. При равенстве очков места в турнирной таблице распределяются по дополнительным показателям, первым из которых является количество набранных очков в личных встречах.
|
1
|
12
|
8
|
2
|
2
|
20 — 11
|
26
|
2
|
12
|
8
|
2
|
2
|
23 — 15
|
26
|
3
|
12
|
8
|
2
|
2
|
25 — 13
|
26
|
4
|
12
|
8
|
2
|
2
|
21 — 6
|
26
На первое место впервые с последнего тура чемпионского сезона-2017/18 выбрался «Локомотив», который сыграл со всеми тремя конкурентами и добыл в этих матчах четыре очка.
«Ростов», которому до окончания первого круга предстоит сыграть с «Краснодаром» и «Зенитом» располагается на втором месте. «Краснодар», дважды поделивший очки с конкурентами — третий. (Кирилл Бурдаков).
Матчи лидеров чемпионата между собой
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Локомотив
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-3
|
4
|
2. Ростов
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
3. Краснодар
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2-2
|
2
|
4. Зенит
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-2
|
1
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