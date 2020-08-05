«Локо» проведет встречу болельщиков с игроками, Николичем и Кикнадзе

«Локомотив» 8 августа проведет встречу болельщиков с командой, сообщает официальный сайт клуба. Фанаты смогут увидеть открытую тренировку железнодорожников, представление новичков, вручение серебряных медалей основной команде за второе место в сезоне-2019/20 и бронзовых медалей молодежке, а также чествование женской команды.

Кроме того, пройдет общение с футболистами «Локомотива», главным тренером Марко Николичем и гендиректором Василием Кикнадзе. Все состоится на «РЖД Арене», начало — в 12.30 по московскому времени.