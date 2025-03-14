Агент Уткина — о будущем полузащитника: «Понимание будет ближе к концу мая»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина, в разговоре с «СЭ» высказался о будущем футболиста, выступающего за грозненский клуб на правах аренды из «Ростова».

«Думаю, что «Ростов» на него рассчитывает. В конце сезона он вернется из аренды. Ближе к концу этой части мы будем понимать, кто интересуется им или будет интересоваться и насколько «Ростову» нужен будет футболист. Или их устроит какое-то предложение по его продаже. Понимание по будущему появится ближе к концу мая», — сказал Бердышев «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 25-летний Уткин провел 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.