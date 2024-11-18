Личка выделил одного игрока «Амкала» после поражения «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, кто привлек его внимание в товарищеском матче против «Амкала» (2:3).

Тренер бело-голубых выделил нападающего Максима Пичугина.

«45-й номер хорошо играл на фланге. Но, знаете, когда ты играешь в профессиональный футбол, нужна стабильность. Я не могу говорить об этих игроках, у них есть работа, а в футбол они играют после работы. Но 45-й номер был хорош, да. Позвать его в «Динамо»? У меня уже 25 человек. Это много, я хочу убрать (смеется)», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Матч прошел в воскресенье, 17 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве и завершился со счетом 3:2 в пользу медийной команды.