Сычев — об интервью Дзюбы: «Может, его мало стало в медиа? Футболисты не поняли, зачем это»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» оценил высказывания нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в адрес руководителей «Локомотива».

— Видели интервью Артема Дзюбы? Поняли его высказывания в адрес «Локомотива»?

— Не знаю, зачем это все. Может, его мало стало в медиа? Наверное, СМИ это оценили. Но футболисты не поняли, зачем это.

36-летний Дзюба дал большое интервью, в котором вспомнил полную историю ухода из «Локомотива», раскритиковал руководство московского клуба, поделился планами на будущее, высказался о российских комментаторах.

Полностью интервью Дмитрия Сычева читайте на сайте «СЭ»