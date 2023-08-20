Личка считает, что «Зенит» стал еще сильнее

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о соперничестве с «Зенитом».

«Зенит» стал еще сильнее. Нам надо еще много работать, чтобы достичь их уровня", — приводит слова Лички «РБ Спорт».

После пяти матчей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.