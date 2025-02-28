Личка: «Беседы с Комличенко, Карпиным, Аршавиным никому неинтересны, а с Глебовым вызвала ажиотаж»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» вирусное видео с полузащитником Данилом Глебовым на Winline Зимнем кубке РПЛ.

— В соцсетях очень популярно было видео, как вы на турнире по паделу что-то обсуждаете с Глебовым. Сейчас уже можно рассказать, это был разговор на уровне: «давай к нам»?

— Все почему-то решили, что мы разговаривали о трансфере, но мы говорили о другом. Думаю, я куда больше времени говорил с Колей Комличенко о его бомбардирском рекорде в Чехии с 29 голами, о чешском пиве. Или с Лешей Мироновым, которого тренировал в «Оренбурге». Он много пропустил из-за травмы, сейчас возвращается в строй. Говорил и с Андреем Аршавиным, и с Валерием Карпиным. Но те беседы никому, конечно, не были интересны, а общение с Глебовым вызвало большой ажиотаж.