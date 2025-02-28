Личка: «Глебов и Касерес добавят агрессии «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» прокомментировал зимние трансферы команды.

— Марцел, начнем с приятного для вас: под конец трансферного окна стали динамовцами опорник из «Ростова» Глебов и правый защитник из сборной Парагвая Касерес. Что они дадут команде?

— Это действительно приятные новости. В первую очередь эти два футболиста дадут нам больше агрессии на поле. Пока «Динамо» — хорошая команда джентльменов. Которой иногда не хватает чуть-чуть жесткой музыки. Что-то в духе хард-рока или хеви-метала. Талантливые игроки, здорово работающие с мячом, это здорово, но, например, против «Факела» или «Ахмата» ты должен показать характер. Иначе они тебя через отношение к игре, агрессию, физические данные могут «убить». Всегда жесткая работа побьет талант. Аргентинская лига сама по себе агрессивная, и в сборной Парагвая Касерес этим отличался. Скажем, против Бразилии, где часто действовал против Винисиуса, он провел хороший матч.

Данил — бывший капитан «Ростова». Он лидер, разговаривает на поле. Коммуникация между игроками важна, когда что-то не получается, надо подсказать партнерам. Два новичка — футболисты хорошего уровня, добавят конкуренции в середине поля и в защите.