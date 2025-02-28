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28 февраля 2025, 08:30

Личка: «Играть против «Спартака», «Зенита» очень легко»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о настрое команды на вторую часть чемпионата России.

— На мой взгляд, именно с командным духом осенью было не все гладко. Словно не хватало куража и эмоций, согласны?

— Сразу вспоминается матч с «Ахматом». Мне трудно понять, как футболист неделю старается, готовится, тренер говорит о значимости встречи, а потом... Играть против «Спартака», «Зенита» очень легко. Большие матчи, ажиотаж, мотивация идет автоматически, тренер не нужен. Только выбрать состав, объяснить тактические вещи. Но проблемы возникают, когда ты встречаешься с командами из низа таблицы — «Химками», «Ахматом»... «Факел» — очень тяжелая команда. Надо убеждать футболистов: голым талантом такие матчи не выиграешь. В первую очередь важен уровень физической борьбы. А то начинаешь с мыслями победить на классе — если не пойдет, то включаешь обороты на 60-й минуте... Это уже поздно. Всегда нужны позитивные эмоции. Без эмоций, если тебе все равно, ты не можешь играть в футбол. У нас был плохой матч с ЦСКА дома. Вообще ничего не получилось. А одна из лучших игр по эмоциям — с «Локомотивом» в начале сезона. Хотя с составом было тяжело — ребята были на Кубке Америки, Бальбуэна уехал на Олимпиаду. Играли Бессмертный, Лепский, Майсторович, молодым надо было помогать, но команда показывала эмоции, характер. Было 1:1, «Локомотив» мог забить два гола после наших индивидуальных ошибок. Не забили, а Майсторович сделал 2:1. Выиграли в итоге 3:1. «Локомотив» выглядел получше, но «Динамо» искало шанс и заслужило три очка.

Вообще мы стартовали с трех побед — были хорошие игры, были эмоции. Обратные примеры с «Ахматом» и ЦСКА. Такое недопустимо. В отличие, скажем, от матча в Воронеже. Там у меня не было претензий, хотя пропустили, уже когда закончилось компенсированное время, и судья еще немного добавил. Мы вели 1:0, были еще две стопроцентные ситуации, Тюкавин и Фернандес могли забить. А в конце уже никакой тактики не было, шел навал, на 97-й минуте мяч перелетел всех высоких, нам забил головой маленький футболист. Такое бывает — это футбол. За это его и любят, что нельзя все просчитать. Возьмем «Манчестер Сити». Сколько денег вложено и сколько месяцев у них не получается ничего. А какие игроки! Какой тренер сидит на скамейке! Это со стороны кажется, что все легко, на самом деле — нет.

Марцел Личка и&nbsp;Данил Глебов.«Динамо» — команда джентльменов, а нужны хард-рок и хеви-метал». Личка — о Бителло, Глебове и борьбе за золото

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Марцел Личка
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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