Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:15

Личка хотел бы еще раз сыграть со «Спартаком» в этом сезоне

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что хотел бы еще раз сыграть со «Спартаком» в текущем сезоне.

7 апреля бело-голубые дома уступили красно-белым в матче 23-го тура РПЛ — 1:2.

— Что вы увидели в матче Кубка России «Спартак» — «Зенит»?

— Когда «Спартак» играет выше, они стараются пробовать 4-1-3-2. На флангах были Зиньковский и Бонгонда, но сегодня был Медина. Это сильные игроки с высокой скоростью. Они всегда могут сделать кросс в штрафную, где всегда находится Соболев, Угальде. Мы готовились к этому. В первом тайме Зиньковский пробовал так сделать несколько раз, но мы смогли сохранить, удержать. Мы готовились к фланговой скоростной игре. Тюкавин мог сегодня забить, у Федора были моменты. Был очень красивый момент в виде удара со своей половины поля от Тюкавина — это мастерство игрока, который увидел момент.

— Вы хотели бы еще раз встретиться со «Спартаком» в этом сезоне?

— Я бы хотел еще встречи, например, в Кубке России. Но сперва нужно побеждать в Оренбурге, где нам будет тяжело. Если будет возможность еще раз сыграть со «Спартаком» — это хорошо. Возможно, будет победа, — сказал Личка.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
2
1
Читайте также
Овечкин прошел отметку в 850 голов за карьеру в НХЛ
Российскую всадницу отстранили от соревнований на два года за избиение лошади
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Абаскаль предал команду, команда не предала Абаскаля. Что случилось в матче «Динамо» - «Спартак»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
Соболев — о своем дубле и победе над «Динамо»: «Голы не пахнут»
Зобнин: «В матче с «Динамо» меня заменили из-за травмы»
Абаскаль назвал заслуженной победу «Спартака» над «Динамо»
Зиньковский о матче с «Динамо»: «Спартаку» повезло с реализацией в концовке"
Полузащитник «Динамо» Луис Чавес: комментарий после поражения от «Спартака»
Жуков — о победе «Спартака»: «Очередная слабая игра красно-белых»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зиньковский о матче с «Динамо»: «Спартаку» повезло с реализацией в концовке"

Абаскаль назвал заслуженной победу «Спартака» над «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости