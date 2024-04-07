Личка хотел бы еще раз сыграть со «Спартаком» в этом сезоне

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что хотел бы еще раз сыграть со «Спартаком» в текущем сезоне.

7 апреля бело-голубые дома уступили красно-белым в матче 23-го тура РПЛ — 1:2.

— Что вы увидели в матче Кубка России «Спартак» — «Зенит»?

— Когда «Спартак» играет выше, они стараются пробовать 4-1-3-2. На флангах были Зиньковский и Бонгонда, но сегодня был Медина. Это сильные игроки с высокой скоростью. Они всегда могут сделать кросс в штрафную, где всегда находится Соболев, Угальде. Мы готовились к этому. В первом тайме Зиньковский пробовал так сделать несколько раз, но мы смогли сохранить, удержать. Мы готовились к фланговой скоростной игре. Тюкавин мог сегодня забить, у Федора были моменты. Был очень красивый момент в виде удара со своей половины поля от Тюкавина — это мастерство игрока, который увидел момент.

— Вы хотели бы еще раз встретиться со «Спартаком» в этом сезоне?

— Я бы хотел еще встречи, например, в Кубке России. Но сперва нужно побеждать в Оренбурге, где нам будет тяжело. Если будет возможность еще раз сыграть со «Спартаком» — это хорошо. Возможно, будет победа, — сказал Личка.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.