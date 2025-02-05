Личка: «Хочу, чтобы Бителло остался в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка порассуждал о будущем полузащитника бело-голубых Бителло.

«Что делать с Бителло? С ним все нормально. Я хочу, чтобы он остался», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Ранее Бителло с опозданием присоединился к московскому клубу на сборах, после того как «Динамо» разослало письма в бразильские клубы о том, что не дает согласия на переговоры с игроком.

Контракт Бителло с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 12 миллионов евро. В этом сезоне на счету бразильца 15 матчей в чемпионате России, 1 гол и 9 голевых передач.