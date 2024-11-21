Левников назначен на матч «Спартак» — «Локомотив»
Бригада судей во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч «Спартак» — «Локомотив» в 16-м туре РПЛ.
Встречу «Оренбург» — «Зенит» рассудит Сергей Карасев, игру «Химки» — «Краснодар» — Алексей Сухой, матч ЦСКА — «Ростов» — Павел Кукуян.
22 ноября (пятница)
«Рубин» — «Акрон»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Владимир Казьменко.
23 ноября (суббота)
«Оренбург» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Андрей Бутенко.
ЦСКА — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Юрий Баскаков.
«Химки» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Эдуард Малый.
«Спартак» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.
24 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис.
«Факел» — «Динамо» Москва: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Мацюра.
«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.
После 15 туров РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар», который набрал 37 очков. Второе место занимает «Зенит» — 36 очков, третье — «Локомотив» с 34 очками. Далее идут московское «Динамо» (30), «Спартак» (28) и ЦСКА (27).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|
2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3