Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 11:16

Левников назначен на матч «Спартак» — «Локомотив»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бригада судей во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч «Спартак» — «Локомотив» в 16-м туре РПЛ.

Встречу «Оренбург» — «Зенит» рассудит Сергей Карасев, игру «Химки» — «Краснодар» — Алексей Сухой, матч ЦСКА — «Ростов» — Павел Кукуян.

22 ноября (пятница)

«Рубин» — «Акрон»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Владимир Казьменко.

23 ноября (суббота)

«Оренбург» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Андрей Бутенко.

ЦСКА — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Химки» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Эдуард Малый.

«Спартак» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.

24 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис.

«Факел» — «Динамо» Москва: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.

После 15 туров РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар», который набрал 37 очков. Второе место занимает «Зенит» — 36 очков, третье — «Локомотив» с 34 очками. Далее идут московское «Динамо» (30), «Спартак» (28) и ЦСКА (27).

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
Читайте также
Сборная России может провести товарищеский матч с Уругваем
Песков сообщил о подготовке к проведению прямой линии Путина в декабре
Валерий Газзаев: «Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше, чем у «Зенита»
Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание на юге России
Сборная легионеров КХЛ выступит на Кубке Первого канала
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Представитель Койты рассказал, когда игрок вернется в расположение ЦСКА
Маухуб готов сыграть против «Факела»
«Рубин» после инцидента со Смоловым объявил о розыгрыше часов на матче с «Акроном»
«Спартак» — «Локомотив»: дата и время начала матча РПЛ
ЦСКА — «Ростов»: дата и время начала матча РПЛ
Дюков заявил, что решение о возвращении пива на стадионы пока не принято
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Представитель Койты рассказал, когда игрок вернется в расположение ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости