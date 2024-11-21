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Карич: «В школе изучали историю России. Думал, тут все в советском стиле»

Даниил Аршавский
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Защитник «Пари НН» Свен Карич рассказал, какой представлял себе Россию до переезда благодаря изучению истории страны в словенской школе.

«В школе мы изучали историю России. Я полагал, что здесь все в советском стиле: здания и остальное. Но оказалось, что есть много нового и прикольного, как и во всем мире. Да, есть старые части городов, но есть и недавно отстроенные», — цитирует Карича «РБ Спорт».

26-летний словенец присоединился к «Пари НН» в сентябре 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне Карич забил 2 гола в 8 матчах за нижегородцев.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
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2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
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 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
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 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
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 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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 Факел 15 2 6 7 10-23 12
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