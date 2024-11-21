Карич: «В школе изучали историю России. Думал, тут все в советском стиле»

Защитник «Пари НН» Свен Карич рассказал, какой представлял себе Россию до переезда благодаря изучению истории страны в словенской школе.

«В школе мы изучали историю России. Я полагал, что здесь все в советском стиле: здания и остальное. Но оказалось, что есть много нового и прикольного, как и во всем мире. Да, есть старые части городов, но есть и недавно отстроенные», — цитирует Карича «РБ Спорт».

26-летний словенец присоединился к «Пари НН» в сентябре 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне Карич забил 2 гола в 8 матчах за нижегородцев.