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Лесовой перейдет в «Динамо»

20:48
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По информации «СЭ», 21-летний полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой близок к переходу в московское «Динамо».

Трансфер игрока принадлежит питерскому «Зениту», в тульском «Арсенале» футболист в аренде. В текущем чемпионате он провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

Бело-голубые проявили серьезную заинтересованность в футболисте — переход, возможно, состоится уже в зимнее трансферное окно. (Сергей Егоров)

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