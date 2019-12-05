Лесовой перейдет в «Динамо»
20:48
По информации «СЭ», 21-летний полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой близок к переходу в московское «Динамо».
Трансфер игрока принадлежит питерскому «Зениту», в тульском «Арсенале» футболист в аренде. В текущем чемпионате он провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.
Бело-голубые проявили серьезную заинтересованность в футболисте — переход, возможно, состоится уже в зимнее трансферное окно. (Сергей Егоров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...