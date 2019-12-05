Лесовой перейдет в «Динамо»

По информации «СЭ», 21-летний полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой близок к переходу в московское «Динамо».

Трансфер игрока принадлежит питерскому «Зениту», в тульском «Арсенале» футболист в аренде. В текущем чемпионате он провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

Бело-голубые проявили серьезную заинтересованность в футболисте — переход, возможно, состоится уже в зимнее трансферное окно. (Сергей Егоров)