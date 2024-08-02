Лещук не полетел в Самару на матч с «Акроном»

Как стало известно «СЭ», голкипер «Динамо» Игорь Лещук получил небольшое повреждение мышц бедра в кубковом матче со «Спартаком».

28-летний вратарь не полетел в Самару на субботний встречу бело-голубых с «Акроном». Срок восстановления — около недели.

Матч «Акрон» — «Динамо» состоится 3 августа, в субботу. Начало — в 15.00 по московскому времени.