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Сегодня, 10:44

Лещенко восхитился игрой новичка «Зенита» Педро: «Потрясающий футболист! У нас такого еще не было»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Педро.

«Потрясающий футболист! Сумасшедшие голы. Это настоящее открытие. Думаю, у нас такого футболиста еще не было. И он еще раскроется. У него впереди много времени. Ему всего 18 лет. Вы можете себе представить? Кто у нас в 18 лет так играет?» — сказал Лещенко «СЭ».

Педро стал игроком «Зенита» в феврале 2024 года. Сумма его трансфера из «Коринтианса» составила 9 миллионов евро. За сине-бело-голубых 18-летний бразилец провел 7 матчей, отличившись 3 забитыми мячами.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Лев Лещенко
Педро (Зенит)
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«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 0 : 1
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 2 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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