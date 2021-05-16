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Лещенко: «Спартак» играет очень нестабильно, но будем болеть за них в ЛЧ"

16:46
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Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» победу над ЦСКА в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ (3:2).

«Победили, но что толку? Остались на том же месте. Все равно, конечно, радостное событие. Играли неплохо, бежали вперед. В защите только провалы были, чуть не пропустили в последний момент. Есть надежда на молодых ребят, это самое главное. Они должны набрать опыт и в следующем году уже потихоньку заиграть на лидирующих позициях. Жалко, что не попали в еврокубки. Тогда были бы другие задачи и деньги. А так, нам предстоит играть только в чемпионате. Немного жалко ЦСКА, они потеряли шансы на еврокубки», — сказал Лещенко «СЭ».

Также народный артист России оценил перспективы «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов.

«Спартак» очень нестабильно играет. Но я хочу передать привет Федуну и поблагодарить за то, что «Лукойл» все эти годы поддерживает «Спартак». Хоть я и болею за «Динамо», но к «Спартаку» отношусь с любовью, это народная команда. Будем болеть за них в Лиге чемпионов, на международной арене мы болеем за Россию. Желаю им успехов. Не знаю, что там будет у них с тренером, но мне приятно, что они пробились в главный турнир. Хоть немного наш футбол там будет засвечен", — добавил Лещенко.

«Спартак» по итогам чемпионата набрал 57 очков и занял второе место в таблице Тинькофф РПЛ.

(Сергей Федоров)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 2
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 3
ЦСКА 2
Матч завершен

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69

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