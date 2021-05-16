Лещенко: «Спартак» играет очень нестабильно, но будем болеть за них в ЛЧ"

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» победу над ЦСКА в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ (3:2).

«Победили, но что толку? Остались на том же месте. Все равно, конечно, радостное событие. Играли неплохо, бежали вперед. В защите только провалы были, чуть не пропустили в последний момент. Есть надежда на молодых ребят, это самое главное. Они должны набрать опыт и в следующем году уже потихоньку заиграть на лидирующих позициях. Жалко, что не попали в еврокубки. Тогда были бы другие задачи и деньги. А так, нам предстоит играть только в чемпионате. Немного жалко ЦСКА, они потеряли шансы на еврокубки», — сказал Лещенко «СЭ».

Также народный артист России оценил перспективы «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов.

«Спартак» очень нестабильно играет. Но я хочу передать привет Федуну и поблагодарить за то, что «Лукойл» все эти годы поддерживает «Спартак». Хоть я и болею за «Динамо», но к «Спартаку» отношусь с любовью, это народная команда. Будем болеть за них в Лиге чемпионов, на международной арене мы болеем за Россию. Желаю им успехов. Не знаю, что там будет у них с тренером, но мне приятно, что они пробились в главный турнир. Хоть немного наш футбол там будет засвечен", — добавил Лещенко.

«Спартак» по итогам чемпионата набрал 57 очков и занял второе место в таблице Тинькофф РПЛ.

(Сергей Федоров)