Червиченко заявил, что у «Спартака» нет никаких шансов на проход дальше в Лиге чемпионов
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал результат матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2).
«Как и предполагалось, «Ахмат» дома играет хорошо, а «Спартак» вышел слишком вальяжно, — сказал Червиченко «СЭ». — Повезло, что вовремя пришли в себя. Наверное, Тедеско провел беседу в перерыве. Мозес показал себя во всей красе, уверен, что он будет выкуплен. «Спартаку» на руку сыграло то, что «Локомотив» в параллельном матче долго не мог забить, это не добавляло нервозности».
Также Червиченко оценил шансы «Спартака» на попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Красно-белые стали вторыми в чемпионате России и начнут путь с 3-го отборочного раунда ЛЧ.
«Они так радуются, как будто уже в группу прошли, вся борьба еще впереди. С такой обороной у «Спартака» нет никаких шансов на проход дальше. Срочно нужно усиление. В квалификации могут быть такие команды как: «Монако», «Лион», «Бенфика». Линия нападения укомплектована, обязательно нужно сохранять Джордана и Мозеса, они могут стать настоящими лидерами», — заявил Червиченко.
(Антон Иванов)
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