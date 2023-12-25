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Лещенко пообещал спеть для «Динамо», если команда выиграет РПЛ

Алина Савинова
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Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко назвал главное событие в жизни московского клуба в этом году.

«Главное событие — то, что мы зимний цикл закончили на третьем месте, давно уже этого не было. Думаю, что команда так сплотилась психологически и физически, стала гораздо грамотнее играть. В тактическом плане все движения хорошие», — «Спорт День за Днем» слова Лещенко.

Он также ответил, что экстраординарное готов сделать в случае чемпионства бело-голубых.

«Спою для них на концерте где-нибудь, заеду к ним на базу, спою на стадионе. А что я еще могу для них сделать? Деньги раздавать, что ли? Что можно экстраординарное? Поскольку я артист, я спою для них. Я уже спел гимн, то дело уже сделано. Поздравлю их, поздравлю от всей души», — добавил артист.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 18 матчах. На первой строчке «Краснодар» (38), на второй — «Зенит» (36).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/leshchenko-spoyu-dlya-dinamo-esli-oni-stanut-chempionami
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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 8
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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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